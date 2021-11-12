اليابان وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة فى أوكيناوا للمرة الأولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة - أن طوكيو وواشنطن أجرتا التدريبات المشتركة جوا وبحرا شمال جزيرتى إيشيجاكى ومياكو الثلاثاء الماضى. وقال شونجى إيزوتسو رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية للصحفيين "ركزت التدريبات على تحسين ردع التحالف اليابانى - الأمريكى وقدرات الرد المشترك. يذكر أن قوانين الأمن القومى لقوات الدفاع الذاتى اليابانية تسمح بإجراء عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم الخلفى للجيش الأمريكى فى التعامل مع الحوادث التى لها "تأثير كبير" على سلام اليابان وأمنها.

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