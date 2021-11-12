خطوات عمل بلح الشام المقرمش مثل الجاهز

بلح الشام من ألذ الحلوي التي يقبل عليها الكثير من الناس وهي من الحلويات العربية الشامية الأصلية والغير مكلفة إطلاقا ويسهل صنعها في المنزل مثل الجاهز وافضل، فقد يتكون طريقة عمل البلح الشام من خطوات بسيطة وغير مكلفة تماما كما انه لا يأخذ الكثير من الوقت عند تجهيزه في المنزل، ويمكن للسيدات أن يقومو بتجهيزه في حالة إحضار الضيوف لأنه لا يحتاج إلي مكونات كثيرة ولا يحتاج لوفت ولا مجهود، وسوف نوضح الآن من خلال الفقرات التالية افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش.

قومي بإحضار كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

احضري كوبان من الماء الفاتر.

قومي بإحضار ملعقتان من الزبدة.

احضري ملعقتان صغيرة من السكر الناعم.

اثنين من صفار بيض الدجاج.

احضري رشة فانيليا لوضعهم علي صفار البيض.

احضري زيت الذرة.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

كيفية التحضير:

من أسهل الطبخات التي يتم تحضيرها في المنزل عمل البلح الشام لأنه لا يحتاج الكثير من الوقت ولا المجهود والتي سوف نوضح الان كيفية تحضير بلح الشام بطريقة ناجحه في المنزل يمكنكم المتابعة كالتالي: