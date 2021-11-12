خطوات عمل بلح الشام المقرمش مثل الجاهز

بلح الشام من ألذ الحلوي التي يقبل عليها الكثير من الناس وهي من الحلويات العربية الشامية الأصلية والغير مكلفة إطلاقا ويسهل صنعها في المنزل مثل الجاهز وافضل، فقد يتكون طريقة عمل البلح الشام من خطوات بسيطة وغير مكلفة تماما كما انه لا يأخذ الكثير من الوقت عند تجهيزه في المنزل، ويمكن للسيدات أن يقومو بتجهيزه في حالة إحضار الضيوف لأنه لا يحتاج إلي مكونات كثيرة ولا يحتاج لوفت ولا مجهود، وسوف نوضح الآن من خلال الفقرات التالية افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش.طريقة عمل بلح الشام المقرمش
- قومي بإحضار كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- احضري كوبان من الماء الفاتر.
- قومي بإحضار ملعقتان من الزبدة.
- احضري ملعقتان صغيرة من السكر الناعم.
- اثنين من صفار بيض الدجاج.
- احضري رشة فانيليا لوضعهم علي صفار البيض.
- احضري زيت الذرة.
كيفية التحضير:
من أسهل الطبخات التي يتم تحضيرها في المنزل عمل البلح الشام لأنه لا يحتاج الكثير من الوقت ولا المجهود والتي سوف نوضح الان كيفية تحضير بلح الشام بطريقة ناجحه في المنزل يمكنكم المتابعة كالتالي:
- في إناء مناسب قومي بوضع كمية مناسبة من الماء ووضعهما علي النار واتركيها حتي الغليان.
- بعدما يتم غليان الماء قومي بوضع النشا علي الدقيق مع رشة ملح والزبدة والسكر ثم وضعهما علي الماء المغلي.
- لعدما يتم وضعهما قومي بتقليبهم مع بعضهم لبعض حتي يصبح عجينة متماسكة.
- قومي بغلق النار وضعي العجينة في مكان مناسب واتركيها تمام حتي تبرد.
- قومي بإحضار البيض وضعي عليهم رشة من الفانيليا لكي يتم تخفيف رائحة البيض الزفرة، ثم احضري العجينة بعدما تبرد تماماً واسقطي بيضة واحدة وامزجيها مع العينة وقومي بتقليبهما بع بعضهم لبعض جيداً حتي تتجانس البيضة الأولي.
- بعدما يتم تجانس البيضة الأولي قومي بإسقاط البيض الثانية وقومي بتقليبهم جيداً حتي يتجانس مع بعضهم لبعض.
- قومي بإحضار الزيت وضعيه علي نار هادئة تماماً.
- قومي بوضع العجينة في القمع وشكليها كما تحبي.
- ضعي اصابع بلح الشام علي نار هادئة تمام حتي يتغير لونها.
الوسوم
بلح الشام من ألذ الحلوي التي يقبل عليها الكثير من الناس وهي من الحلويات العربية الشامية الأصلية والغير مكلفة إطلاقا ويسهل صنعها في المنزل مثل الجاهز وافضل، فقد يتكون طريقة عمل البلح الشام من خطوات بسيطة وغير مكلفة تماما كما انه لا يأخذ الكثير من الوقت عند تجهيزه في المنزل، ويمكن للسيدات أن يقومو بتجهيزه في حالة إحضار الضيوف لأنه لا يحتاج إلي مكونات كثيرة ولا يحتاج لوفت ولا مجهود، وسوف نوضح الآن من خلال الفقرات التالية افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش.طريقة عمل بلح الشام المقرمش
- قومي بإحضار كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- احضري كوبان من الماء الفاتر.
- قومي بإحضار ملعقتان من الزبدة.
- احضري ملعقتان صغيرة من السكر الناعم.
- اثنين من صفار بيض الدجاج.
- احضري رشة فانيليا لوضعهم علي صفار البيض.
- احضري زيت الذرة.
كيفية التحضير:
من أسهل الطبخات التي يتم تحضيرها في المنزل عمل البلح الشام لأنه لا يحتاج الكثير من الوقت ولا المجهود والتي سوف نوضح الان كيفية تحضير بلح الشام بطريقة ناجحه في المنزل يمكنكم المتابعة كالتالي:
- في إناء مناسب قومي بوضع كمية مناسبة من الماء ووضعهما علي النار واتركيها حتي الغليان.
- بعدما يتم غليان الماء قومي بوضع النشا علي الدقيق مع رشة ملح والزبدة والسكر ثم وضعهما علي الماء المغلي.
- لعدما يتم وضعهما قومي بتقليبهم مع بعضهم لبعض حتي يصبح عجينة متماسكة.
- قومي بغلق النار وضعي العجينة في مكان مناسب واتركيها تمام حتي تبرد.
- قومي بإحضار البيض وضعي عليهم رشة من الفانيليا لكي يتم تخفيف رائحة البيض الزفرة، ثم احضري العجينة بعدما تبرد تماماً واسقطي بيضة واحدة وامزجيها مع العينة وقومي بتقليبهما بع بعضهم لبعض جيداً حتي تتجانس البيضة الأولي.
- بعدما يتم تجانس البيضة الأولي قومي بإسقاط البيض الثانية وقومي بتقليبهم جيداً حتي يتجانس مع بعضهم لبعض.
- قومي بإحضار الزيت وضعيه علي نار هادئة تماماً.
- قومي بوضع العجينة في القمع وشكليها كما تحبي.
- ضعي اصابع بلح الشام علي نار هادئة تمام حتي يتغير لونها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل بلح الشام المقرمش مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.