فرص تدريبية “لصندوق هدف” حيث يقدم أكثر من 1920 فرصة تدريبية جديدة عبر “تمهير” بالسعودية

فرص تدريبية “لصندوق هدف” ، تم الإعلان عن أكثر من 1920 فرصة تدريبية للجنسين، من قبل وزارة التنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق صندوق هدف وبرنامج تمهير، بعدة مدن داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف التدريب على رأس العمل، وذلك التدريب يكون من خلال التدريب في الأماكن الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وتصل مدة التدريب إلى 6 أشهر، مع تقديم مكافئات شهرية للمتدرب، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة للتقديم في التدريب.

فرص تدريبية “لصندوق هدف”

برنامج تمهير هو برنامج متخصص في تدريب كلاً من خريجي وخريجات. الحاصلين على مؤهلات الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. الذين لم يلتحقوا بأي وظيفة سواء وظيفة في القطاع العام. أو وظيفة في القطاع الخاص. أو حتى في مجال الأعمال الحرة. وذلك خلال الستة شهور الأخيرة. وهو برنامج تدريب على رأس العمل. بحيث يهدف إلى تدريب الخريجين والخريجات الجدد. وذلك بهدف تدريبهم سواء في المؤسسات الحكومية. أو أهم وأفضل الشركات في المجال الخاص. وذلك لكي يتمكنوا من اكتسابهم للخبرات والمهارات. التي بدورها تهيئهم وتؤهلهم إلى الالتحاق بسوق العمل والمشاركة فيه.

إدارية.

فنية.

هندسية.

صحية.

تقنية.

أخرى.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للتدريب حامل للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للتدريب حاصلي على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس أو مؤهل أعلى من حاملي الماجستير والدكتوراه.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو التحق بالتدريب في برنامج تمهير من قبل.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في الخدمة المدنية من قبل. أو قد سجل في التأمينات الاجتماعية. أو التحق بأي وظيفة خلال الست أشهر السابقة لميعاد التدريب.

المجالات المتاحة للتدريب في برنامج تمهيرالشروط الواجب توافرها في المتقدم للتدريبطريقة التقديم والمزايا والمكافئات الشهرية

طريقة التقديم من خلال الدخول على رابط eservices.taqat.sa فرص التدريب لبرنامج تدريب عبر صندوق هدف.

ومن المزايا والمكافئات الشهرية التي تطرحها للمتدرب أو المتدربة الآتي: