تعرض السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد توغو (1-1)، يوم الخميس، ضمن تصفيات مونديال 2022.
وتلقى ماني ضربة قوية في الجهة القريبة من أضلاعه ووركه لدى احتكاكه مع مدافع توغولي، فخرج من الملعب في الدقيقة 28 وحل بدلا منه مهاجم فياريال الإسباني بولاي ديا، في تصفيات ضمنت السنغال تأهلها إلى الدور النهائي الحاسم.
وكشف مسؤول سنغالي لوكالة فرانس برس بأن ماني سيلتحق الجمعة بفريقه ليفربول الذي يواجه أرسنال في لقاء قمة في 20 نوفمبر الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه بعد المباراة إنه أخرج مانيه على سبيل الاحتياط "نعم، خروج ماني أخلّ بتوازننا. هو لاعب هام. أرحناه على سبيل الاحتراز ولا يوجد أي خطورة".
ولم تعرف مدى خطورة إصابة ماني لكن في حال ابتعاده عن الملاعب لفترة، ستكون ضربة قوية لليفربول الذي يغيب عنه مهاجمه الأخر البرازيلي روبرتو فيرمينو.
ويتألق ماني بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجّل هدفين في دوري أبطال أوروبا في مرمى بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة ساديو ماني في توغو تقلق ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.