سوريا تخطط لإنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لموقع "سبوتنيك" الروسى، أشار الصباغ إلى "تشكيل لجنة مشتركة فى الفترة المقبلة لاستكمال الإجراءات الفنية لتوطين هذه الصناعة، باعتبار اللقاح الروسى أثبت فعاليته من خلال استخدامه فى سوريا".

وقا الوزير الصباغ: "فى اليومين المقبلين، سيضع أول اجتماع الخطوط العريضة لبداية التفاوض الفنى، وذلك مرهون بزمن توريد التجهيزات الفنية لإنتاج اللقاح".

وتابع الوزير السورى، أن "الاتفاق الأولى سيكون مع شركة تاميكو، وستحدد المسارات خلال الاجتماع".