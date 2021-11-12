موزمبيق تعلن تشكيل قوة خاصة بمكافحة الإرهاب لحماية مشروعات الغاز

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، جاء الإعلان فى أعقاب إعلان الرئيس فيليبى نيوسى، تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية، بعد إقالة سلفيهما، ما يشير إلى مزيد من التشدد فى قمع مقاطعة كابو ديلجادو، الغنية بالغاز الطبيعى فى شمال شرق موزمبيق، والتى تشهد هجمات إرهابيين منذ 4 أعوام.

وبحسب الوكالة، تهدف التغييرات إلى وضع حد لموجة خطف فى باقى أنحاء البلاد، وسط معلومات عن تورط رجال شرطة فيها.

وفى كلمة أمام قوات الأمن، قال قائد الشرطة الجنرال برناردينو رافائيل: "الإرهاب والاختطاف جريمتان تثيران الذعر"، مضيفًا أن "الإرهاب يبث الرعب بين سكان موزمبيق ويخيف ويقضى على التنمية والاستثمار فى بلادنا، لذلك يجب أن تكون الحرب ضد الإرهاب، والخطف واحدة".

وتحارب القوات المسلحة الموزمبيقية الجماعات الإرهابية منذ نهاية 2017، فى منطقة كابو ديلجادو ذات الغالبية المسلمة، على الحدود مع تنزانيا، حيث أدى العنف إلى سقوط 3340 قتيلاً على الأقل، وأجبر أكثر من 800 ألف على مغادرة منازلهم.

وقال رافائيل ان القوة الخاصة الموزمبيقية الجديدة ستحل محل القوات الأجنبية بعد رحيلها، موضحًا أن رواندا ستتولى تدريبها.

وكانت مجموعة توتال النفطية الفرنسية أعلنت تعليق مشروعها العملاق للغاز الطبيىعى فى 26 أبريل، فى شمال شرق موزمبيق، وذلك بعد هجوم إرهابى على المشروع الذى يضم استثمارات بـ 20 مليار دولار.