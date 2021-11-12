وزارة التجارة تعلن ارتفاع إنتاج السعودية من الفواكه بنسبة 194% في 6 أعوام فقط

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التجارة السعودية ارتفاع إنتاج المملكة من الفواكه بنسبة 194% في 6 أعوم فقط مسجلة 2074 مليون طن في نهاية 2020 بالمقارنة بالإنتاج السابق المقدر بـ 930 ألف طن.

واحتلت التمور قائمة تلك المنتجات إذ يشير المركز الوطني للنخيل والتمور أن صادرات المملكة من التمور تحقق ارتفاع يتجاوز 4906% في الكمية بواقع 222 ألف طن، وبلغت قيمتها 846 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة في العام 2020 ميلادي، حيث يبلغ عدد الأشجار النخيل في السعودية اكثر من 30 مليون نخلة تنتج أكثر من 105 مليون طن من أصناف التمور ، ويستهدف المركز تطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، كما يسعى إلى جعل التمور مصدراً أساسياً للدخل القومي، ومادة غذائية تجذب كلاً من المستهلكين العالميين والمحليين.

وتحتل المملكة المركز الثاني لإنتاج التمور عالميًا، وتهدف للوصول إلى المصدر الأول للتمور عالميًا، في إطار رؤية المملكة 2030.

كما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن معدل استهلاك الفرد للفواكه 77 كجم بينما بلغ استهلاكه للخضروات 62 كجم، وتسعى الوزارة إلى أن تصل معدل استهلاك الفرد للفواكه إلى 90 كجم والخضروات إلى 100 كجم سنويا أي ما يعادل 250 جراما يوميا.

وتشمل قائمة الفواكه التي تنتجها المملكة التمور بجميع أنواعها، والمشمش، والخوخ، والرمان، والتفاح، والشمام، والبطيخ، والعنب، والمانجو، والبرتقال، والموز، والفراولة وغيرها من الفواكه التي تغطي الأسواق المحلية والخليجية فهي تمتلك العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة مما يؤهلها أن تكون قوة اقتصادية على مستوى العالم.