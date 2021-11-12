خطوات إرسال هدية إحسان والبطاقات المتاحة لمساعدة المحتاجين

منصة إحسان هي منصة تهدف إلى العمل الخيري، وتقدم العديد من الخدمات والتبرعات المجانية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجين الفقراء والمساكين، فهي تقوم بإرسال المبالغ المالية من المتبرعين لمن يستحقا بعد البحث والتحقق من المستفيد، ما أن التبرع يغطي نسبة كبيرة لخدمات المواطنين كتبرع للأرامل والمطلقات والمستشفيات والصحة والتعليم والسجناء، لسداد الديون المتعثرة وإرجاع السجناء إلى أهاليهم، كما أنه تعد منصة إحسان منصة خيرية وغير ربحية، وهناك هدية إحسان والتي يمكنك أن تقدمها لمن تحب بغرض تقديم المساعدة المالية للمحتاجين والفقراء، فهي تقدم بمحبة لك وإحسان عنك للمحتاجين كتبرع مالي.

هي هدية للغير عن طريق الأهل والأصدقاء والأقرب بغرض دفع المال للمحتاجين وإرسال الهدية عنهم، شروط الاستحقاق لسداد الديون منصة إحسان، يمكنك أن تختار الهدية لمن تريد، وهناك بعض الخيارات المتاحة لك، عام، أو الوالدين، أو المواليد، أو الزواج، أو التخرج، التقديم على منصة إحسان الخيرية، أو الشفاء، وكل هذه الهدايا تختار منها وتقم بإرسالها، وعلى سبيل المثال إذا اخترت عام فتقم بمليء البيانات المطلوبة، ويمكنك التسجيل عبر منصة إحسان الخيرية للحصول على سداد ديونك أو الحصول على العلاج أو توصيل المياه أو الطعام لمن يحتاج، فهي تقدم الخدمات والتبرعات المجانية حول العالم وفي جميع البلدان، وهناك فرص للتبرع منها تيسرت، وفرجت، الإغاثة، المتجر، المشاريع، ول هذه التبرعات للأشد احتياجاً في جميع المجالات.

الدخول عبر منصة إحسان والتسجيل إذا لم تكن مسجلا أو تقديم التبرع السريع، ثم تدخل على هدايا إحسان، وتختار لمن الهدية وعند ذلك ستقم بالخول على صفحة يجب عليك ملئ كافة التفاصيل المطلوبة، من نوع الهدية واختيار عام، ثم لأين التبرع ومنها تختار إذا كان لدار الأيتام، السقيا والأبار، الرعاية الصحية، ثم تقم باختيار البطاقة بالمبلغ المناسب وهي 50 أو 100 أو 200 أو أي مبلغ أخر، كما أنه متاح لك إخفاء المبلغ من البطاقة التي سيتم إرسالها لمن تريد، ثم كتابة اسمك، وأسم المرسل إليه، ورقم هاتف المرسل إليه، واختيار أي بلد موجودة حول العالم لإرسال هديك إليه عن ريق هدية إحسان، فهي تقدم الكثير من المزايا وتقديم الخدمات حول العالم.