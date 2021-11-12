فيديو لتصرف خطير من زبونة وجدت "هدية" في حسائها

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، ردّ فعل زبونة بعد عثورها على قطعة بلاستيكية في حسائها.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقالت إنه لامرأة من تكساس، تظهر زبونة في أحد مطاعم الوجبات السريعة، وهي تتحاور مع موظفة.

وبينما كانت السيدة تتحدث إلى جانيل برولاند بشأن عثورها على قطعة من الغطاء البلاستيكي الذي يغطي حساءها، زاد غضب الزبونة لدرجة قذف الحساء في وجه الموظفة.

وبعد فعلتها، ظهرت السيدة وهي تركض برفقة شخص، محاولة الهرب من المطعم.

ونقلت "ديلي ميل" عن برولاند قولها، إن التجربة كانت "مؤلمة للغاية"، وبأنها لم تتوقع إقدام الزبونة على مثل هذا العمل.

وأوضحت برولاند أنها كانت تتعامل مع السيدة الغاضبة باحترافية، مشيرة إلى أنها عرضت عليها تقديم وجبة جديدة، إلا أنها أصرّت على توجيه كلام سيء لها، قبل أن ترمي الحساء في وجهها.

جدير بالذكر أن برولاند تقدمت بشكوى ضد السيدة والتي لم يكشف عن اسمها، ويتوقع أن يتم ملاحقتها بتهمة الإقدام على فعل جنائي.