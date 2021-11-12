رئيس وزراء أستراليا: لم أكذب يومًا فى الحياة العامة

جدة - نرمين السيد - نفى رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، عن نفسه تهمة الكذب، مؤكدًا أنه لم يلجأ للكذب يومًا فى الحياة العامة، وأنه قادر على التعامل مع اتهامات عدم النزاهة التى تعرض لها، بما فى ذلك من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال موريسون، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال بشأن كذبه فى حياته العامة: "لا أعتقد أنى فعلت ذلك. لا لا". وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قال فى لقاء صحفى على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى روما، إنه يعلم أن سكوت موريسون كذب على باريس بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بصفقة أوكوس الدفاعية. وجاء ذلك ردًا على سؤال صحفى أسترالى فى هذا الصدد. وفى مقابلة مع إذاعة "3 إيه دبليو"، أكد موريسون أن هذه الاتهامات لا تقلقه، وأنه واثق من اتخاذه القرار الصحيح بفسخ عقد الغواصات الفرنسية لحماية الدفاع الوطنى الأسترالى.

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