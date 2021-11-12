بدءا من 16 نوفمبر.. الفلبين تمنع دخول المسافرين من جزر فارو وهولندا

جدة - نرمين السيد - قال قصر مالاكانانج الرئاسى في الفلبين، اليوم الجمعة، إن البلاد ستمنع المسافرين من كل من "جزر فارو" و"هولندا" من الدخول خلال الفترة من 16 نوفمبر الجارى إلى 30 من الشهر ذاته.





ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم القصر "هارى روكى" قوله ان هاتين المنطقتين الوحيدتان الموجودتان فى القائمة الحمراء، مشيرا إلى أن المسافرين القادمين منهما ممنوعون من دخول الفلبين. وأشارت القناة إلى أنه بموجب القواعد الصادرة عن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة فيروس كورونا، فإنه يحظر السفر الداخلى لجميع الأشخاص القادمين من مناطق القائمة الحمراء أو الذين ذهبوا إليها خلال آخر 14 يوما قبل الوصول إلى الفلبين.

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