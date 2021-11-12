ألف شخص يعبرون القنال الإنجليزى إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن وصول نحو ألف شخص إلى بريطانيا فى يوم واحد، حيث خاطروا بحياتهم على متن قوارب صغيرة فى القنال الإنجليزى، ما يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى الأزمة.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، اليوم الجمعة، فقد شوهدت فتاة صغيرة ملفوفة بسترة حمراء فى أثناء نقلها إلى الشاطئ فى دوفر، أمس الخميس، وهى واحدة من المئات الذين تم نقلهم إلى ميناء "كينت"، بعد انتشالهم من البحر. ووفقًا للبيانات، فقد تجاوز الرقم المسجل أمس الخميس، الرقم القياسى السابق الذى بلغ 853، فى وقت سابق هذا الشهر، عند الانتهاء من جمع الأرقام. وكانت وزيرة الهجرة، بريتى باتيل، وعدت فى 2019، بأن يكون عبور المهاجرين "ظاهرة نادرة" بحلول ربيع 2020. بينما وصل 100907 إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط والبر، حتى الآن، هذا العام، وفقا لبيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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