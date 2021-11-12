الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يواصلان بحث بروتوكول أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - تستضيف لندن، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول الترتيبات التجارية بين الجانبين فيما يخص أيرلندا الشمالية بعد تحقيق اتفاقية "بريكست"، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.





ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، فمن المقرر أن يلتقى كبير مفاوضى الحكومة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبى، لورد فروست، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، اليوم، فى أحدث جولة محادثات حول بروتوكول أيرلندا الشمالية. وكان الاتحاد الأوروبى عرض سلسلة تعديلات على البروتوكول فى أكتوبر الماضى، وهى تعديلات من شأنها أن تزيل 80% من عمليات تفتيش البضائع بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسى البريطانى، إلا أن المملكة المتحدة لا تزال تريد المزيد من الإجراءات، مثل إزالة دور القضاة فى محكمة العدل الأوروبية بوصفهم محكمى نزاعات.

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