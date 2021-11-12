ميقاتى يبحث النسخة الأولى لاستراتيجية الحماية الاجتماعية بلبنان

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزاء اللبنانى نجيب ميقاتى النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التى تم وضعها بالتعاون بين الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الأممية بما فيها اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية العالمية، كجزء من اطار التعافى والإصلاح واعادة الإعمار.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأممين ومسؤولى عدد من المنظمات الدولية المشاركة فى الاستراتيجية.

وقالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى لبنان نجاة رشدى إن الإجتماع اليوم كان مهما فى ما يخص اطلاق استراتيجية الحماية الإجتماعية، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية قد طالبت الأمم المتحدة أن تساعد فى أول نسخة لهذه الأستراتيجية، وتم اليوم تقديم النسخة الأولى التى وضعت بمشاركة من المؤسسات الأممية بما فيها اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية العالمية.

وأضافت أن الاستراتيجية هى جزء من إطار التعافى والإصلاح وإعادة الإعمار التى عملت الأمم المتحدة عليها وتشارك فيها مجموعة من الجهات المانحة وممثلون من القطاع الخاص والمجتمع المدنى تحت إشراف رئيس الحكومة، معتبرة أن هذا الاجتماع بداية فى ما يخص تفعيل هذه الإستراتيجية عمليا على أرض الواقع.