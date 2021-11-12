باطلة.. الكرملين يرفض المزاعم حول نية روسيا لغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نفت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، ما تردد من مزاعم بشأن تخطيطها لغزو أوكرانيا، مشددة على أن موسكو لا تشكل خطرًا على أحد، لافتة فى الوقت ذانه إلى أنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها.





وردًا على تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن تحذير أمريكى للاتحاد الأوروبى من خطط روسية لغزو أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن "مثل هذه العناوين ليست سوى تصعيد باطل وغير مبرر لحدة التوترات، روسيا لا تشكل خطرًا على أحد". وأضاف بيسكوف فى تصريحات للصحفيين: "هذا ليس أول تقرير وأول بيان تبدى فيه الولايات المتحدة قلقها من تحركات قواتنا المسلحة داخل الأراضى الروسية، وأكدنا مرارًا، رداً على ذلك، أنه لا يجب أن تستدعى تنقلات قواتنا المسلحة داخل أراضينا، قلقًا لدى أحد".

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