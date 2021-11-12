«التعاون الخليجى» وموريتانيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التى تشهدها المنطقة.





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