الصحة العراقية توجه دوائرها بالاستعداد لمواجهة موجة رابعة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه نظرا لما تشهده بعض دول العالم من زيادة بأعداد الإصابات بالرغم من تحقيق نسب تغطية بلقاحات كورونا لمواطنيها تجاوزت الـ 50%، كذلك بسبب الموقف الوبائى لبعض المحافظات والذى ينذر باحتمالية حدوث موجة رابعة مع تدنى نسب التغطية باللقاحات، توجب اتخاذ الاستعدادات اللازمة، مع توفير الأسرة الكافية والأدوية والمستلزمات الأخرى، تحسبا لأى زيادة محتملة بالإصابات والتأكيد على رفع نسب التغطية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل الفئات المشمولة.

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