موسكو تتعهد باستمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا رغم تهديدات بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عزمها على مواصلة إمداد أوروبا بالغاز، وذلك على الرغم من تهديدات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، بقطع الإمدادات ردًا على عقوبات محتملة بسبب أزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن "الاعتماد على روسيا مصدر للإمدادات بموجب العقود الحالية والمستقبلية أمر لا يمكن التشكيك فيه". وأضاف المتحدث الروسى أن لوكاشنكو لم ينسق مع موسكو قبل الإدلاء بتصريحاته.

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