العراق يعلن مقتل داعشى وإصابة آخر خلال عملية أمنية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وأفادت عمليات كركوك ـ فى بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم ـ بأن "قواتنا تواصل جهودها فى ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وبتنسيق عال المستوى تمكنت من قتل داعشى وإصابة آخر بجروح فى وادى الشاى بمحافظة كركوك الواقعة شمال العراق".

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من العثور على أحد مضافات عصابات داعش الإرهابية تحتوى على عبوتين ناسفتين وعدد 2 قذائف مدفعية واعتدة مختلفة فى محافظة كركوك العراقية.

وكانت قوات الحشد الشعبى التابعة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت، أمس (الخميس)، عن إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية فى الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

ويأتى هذا فى الوقت التى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية فى البلاد.