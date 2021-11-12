جدة - نرمين السيد - وأفادت عمليات كركوك ـ فى بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم ـ بأن "قواتنا تواصل جهودها فى ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وبتنسيق عال المستوى تمكنت من قتل داعشى وإصابة آخر بجروح فى وادى الشاى بمحافظة كركوك الواقعة شمال العراق".
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من العثور على أحد مضافات عصابات داعش الإرهابية تحتوى على عبوتين ناسفتين وعدد 2 قذائف مدفعية واعتدة مختلفة فى محافظة كركوك العراقية.
وكانت قوات الحشد الشعبى التابعة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت، أمس (الخميس)، عن إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية فى الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.
ويأتى هذا فى الوقت التى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن مقتل داعشى وإصابة آخر خلال عملية أمنية فى كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.