طريقة التسجيل في دعم ريف وشروط الحصول عليه وطرق التواصل مع خدمة العملاء

التسجيل في دعم ريف من أكثر الأشياء التي يحتاجها كلاً من العاطلين عن العمل وربات البيوت والأسر المنتجة التي تعمل ضمن المناطق الريفية الذي راح هذا البرنامج يعمل على الإعلان لها، ولكي تتمكن من العمل على التسجيل داخل البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج يجب أن تقوم بالخطوات التي سنحرص على وضعها لك داخل المقال لكي تتمكن من التعرف على المزيد.

التسجيل في دعم ريف

يمكنك أن تقوم بالتسجيل في دعم ريف بشكل سهل للغاية، وهذا سيحدث بكل تأكيد عندما تقوم بالخطوات المتسلسلة التي سنحرص على وضعها عبر هذه النقاط:

قم الآن بالدخول على منصة دعم ريف reef.gov.

تظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع تقوم منها باختيار التسجيل في الدعم.

تبدأ بكتابة اسم المستخدم ورقم السري.

تحرص على الذهاب وكتابة بياناتك الكاملة مع وضع رقم الحساب البنكي للمستفيد.

تقوم بوضع البرنامج الذي تعمل على تنميته وهو كحد أقصى ثلاث برامج.

تحرص على التأكيد الإرسال، وسيتم إرسال رسالة تأكيد إذا تمت الموافقة عليك أم لا في ظرف ستين يوم.

شروط وضوابط الحصول على دعم ريف

يجب أن تنطبق عليك جميع هذه الشروط لكي تتمكن من الحصول على الدعم الكلي الغير مسترد، ويجب أن تعرف أنك ستحصل على هذا الدعم كل شهر لمدة تصل إلى 18 شهر من تاريخ البدء في الاشتراك، وإليك الآن كامل هذه الشروط التي حرص الدعم على وضعها:

يجب أن تمتلك الجنسية السعودية.

لم يسجل أسمك داخل أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

سنك لا يقل عن 22 عام.

يجب على المتقدم أن يكون داخل المنطقة الريفية التي قام الدعم باختيارها.

إذا كان لديك راتب شهري دائم يجب أن لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون للمستفيد حساب بنكي خاص به، وهذا لأن الدفعات ترسل إليه كل شهر ويعمل على صرفها من قبل أي آلة صرافة قريبة منه.

رقم دعم ريف

يجب أن تعرف أنه توجد أكثر من طريقة حتى تتمكن من التواصل مع خدمة العملاء، وإليك الطريقة: