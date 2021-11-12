مؤتمر باريس سيهدد بمعاقبة معرقلى الانتخابات الليبية

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البيان الختامى لمؤتمر باريس الدولى حول ليبيا الذى يبدأ أعماله بالعاصمة الفرنسية اليوم الجمعة، سيوجه تحذيرا للأطراف التى تعيق التسوية السلمية، وستهدد بعقوبات محتملة .





كما ستتضمن مسودة البيان الختامى أيضا تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد فى الرابع والعشرين من ديسمبر القادم. ومن المقرر أن يؤكد المشاركون فى المؤتمر، دعمهم لإجراء الانتخابات فى ليبيا فى موعدها المحدد وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وتنظم المؤتمر الحكومة الفرنسية بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وإيطاليا لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من تلك الدولة.

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