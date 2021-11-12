الشهر المقبل.. القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة من مقاتلات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر بالمجمع الصناعى العسكرى الروسى لوكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الجمعة: "إنه سيتم الشهر المقبل تسليم 4 مقاتلات من طراز "سو-57" إلى القوات الجوفضائية الروسية"، موضحا أن المقاتلات توجد حاليا فى مركز اختبارات الطيران الخاص "تشكالوف".

وأضاف: "بتسليم الدفعة الجديدة سيصل عدد هذه الطائرات فى القوات المسلحة إلى خمس طائرات".

يُذكر أن "سو-57" مقاتلة روسية متعددة الوظائف من الجيل الخامس طورتها شركة سوخوى، وجرى تصميم المقاتلة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية.

وتتميز هذه المقاتلة بسرعة طيران فرط صوتية وطلاء يساعدها على التخفى عن شاشات الرادار، ومن المنتظر أن تتسلم القوات الجوفضائية الروسية بحلول نهاية العام 2024، 22 طائرة من طراز "سو-57"، وبحلول عام 2028 من المقرر زيادة عددها إلى 76 مقاتلة.