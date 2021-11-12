ترحيب دولى باستضافة مصر لقمة تغير المناخ «Cop27»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأمم المتحدة رسميًا استضافة مصر لـ«Cop27» فى شرم الشيخ فى ختام أعمال قمة تغير المناخ الحالية، والمنعقدة فى مدينة جلاسكو البريطانية.

ومن جانبها، توجهت وزيرة البيئة بالشكر للوفود الإفريقية على ثقتهم فى استضافة مصر للقمة. كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بدور مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن مصر تراعى مصالح الدول الإفريقية خلال جهودها.

كما أشاد الاتحاد الأوروبى بقيادة مصر فى معالجة قضايا تغير المناخ، داعيًا جميع الدول للتعاون معها من أجل حماية كوكب الأرض من الاحتباس الحرارى وآثار تغير المناخ.

واعتبر البنك الدولى أن اختيار مصر لاستضافة القمة دليلاً على التقدير العالمى لجهودها فى الحفاظ على البيئة، ودليلاً كذلك على جهود الدولة المصرية فى التحول الرقمى والاتجاه للطاقة النظيفة، ومؤكدًا على أن اختيار مصر للقمة يعزز دور القيادة الإقليمية فى التحول للأخضر.

كما هنأ المبعوث الأمريكى جون كيرى مصر باختيارها لاستضافة قمة المناخ «كوب 27»، لافتًا إلى حرص الولايات المتحدة على التعاون مع القاهرة لتحسين التغيرات المناخية.

كما هنأ السفير البريطانى مصر على اختيارها لاستضافة COP27، معربًا عن تطلع المملكة المتحدة للعمل المشترك بين لندن والقاهرة.

وباركت الجامعة العربية استضافة مصر للقمة، مشددة على إيمانها الراسخ بقدرة مصر وحنكتها الدبلوماسية لإنجاح القمة المنتظرة.