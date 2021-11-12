العراق: القبض على 64 إرهابيا وضبط أسلحة مختلفة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - كشفت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، أن وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية تمكنت خلال الأسبوع الماضى من إلقاء القبض على 64 مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب فى أنحاء مختلفة من البلاد.





وأفادت الخلية الأمنية فى بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم، بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها فى وزارة الداخلية تمكنوا أيضا خلال الأسبوع الماضى من ضبط 63 عبوة ناسفة و5 أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى و777 قطعة سلاح مختلفة الأنواع خلال العمليات الأمنية التى تشنها فى مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت قيادة عمليات كركوك، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، مقتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر بجروح متفاوتة خلال عملية أمنية فى "وادى الشاى" بالمحافظة الواقعة شمال العراق. ويأتى هذا فى الوقت الذى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية فى البلاد.

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