أبو الغيط يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى سبل حل الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى على هامش مشاركته فى أعمال قمة باريس حول الوضع فى ليبيا.





وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية، أن الأمين العام عرض خلال جلسة المباحثات مع رئيس المجلس الأوروبى تطورات الأوضاع فى المنطقة، وآفاق التعاون العربى الأوروبى خلال الأشهر المقبلة، والتى من المقرر أن تشهد عقد اجتماع وزارى بين الجانبين مطلع العام المقبل للإعداد لاجتماع قمة عربية أوروبية قريبة.

وأوضح المصدر أن المباحثات تطرقت إلى موضوعات متعددة بناء على رغبة المسؤول الأوروبى فى الاستماع إلى تقييم الأمين العام للجامعة العربية فى موضوعات مثل الوضع فى السودان وليبيا وتطورات الشأن الفلسطينى وسد النهضة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ففيما يتعلق بالشأن الليبى ذكر المصدر أن الأمين العام، أعرب عن أهمية مسألة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضى الليبية، داعياً إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الأمر الضرورى لاستعادة الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية على أراضيها؛ كما أكد على ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها المحدد وفقا للتوافقات الدولية فى هذا الخصوص.

وذكر المصدر أن الأمين العام أكد على أن القضية الفلسطينية ينبغى أن تظل على أهميتها وأولويتها على الصعيدين الإقليمى والدولى حتى فى ظل تعدد الأزمات التى تنتشر فى الشرق الأوسط مشددا على أهمية حث إسرائيل على العودة إلى التفاوض الجدى فى إطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية، محذرا من خطورة قبول الطرح الإسرائيلى بالاكتفاء بتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من إدارة الصراع وليس حله، وأن هذا الطرح مصيره إلى الفشل ولن يقبل به العرب أو الفلسطينيون.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد أبو الغيط مجددا استمرار جهود الجامعة فى التواصل الفعال مع الأطراف، منوها بزيارة الأمين العام المساعد حسام زكى للخرطوم مؤخرا للسعى للوصول إلى حلول للوضع الراهن عبر الحوار، وإعلاء قيمة المصلحة العليا للسودان، وأهمية التكاتف لعبور الوضع الراهن سريعا، ومشيراً أن الجامعة مستمرة فى التواصل والتنسيق بع بعثة الأمم المتحدة فى السودان.

أما بالنسبة لسد النهضة، فقد أوضح الأمين العام أن موضوعات الأمن المائى فى المنطقة العربية صارت أولوية عربية متقدمة، وأنه فينا يتعلق بموضوع سد النهضة فإن الجامعة تصطف بشكل واضح مع الحقوق المائية لكل من السودان ومصر عبر إقرار اتفاق قانونى ملزم للاطراف الثلاثة، وأن المجتمع الدولى مطالب فى هذا الإطار بالضغط على إثيوبيا لكى تسلك النهج المطلوب اللازم لحلحلة الأزمة.