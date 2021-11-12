جامعة الامير سطام بن عبد العزيز تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

جامعة الامير سطام بن عبد العزيز تعلن عن وجود وظائف إدارية وهندسية شاغرة، وذلك من عبر موقعها الرسمي على تويتر بالإضافة إلى ذلك أكدت أن الوظائف المتاحة لكلا الجنسين الرجال والنساء، أوضحت أيضاً أن التقديم على الوظائف سوف يتم من خلال المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد، سوف نوضح في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة شروط وكيفية التقديم على الوظائف، لذلك تابع معنا.

وظائف جامعة سطام 1443

أعلنت جامعة الامير سطام بن عبد العزيز يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر عن مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية، وأكدت التالي :

أولاً أكدت أن الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين من الرجال والنساء.

بالإضافة إلى ذلك أكدت أنه سوف يتم شغل الوظائف المتاحة من خلال نظام التعاقد على سلم الموظفين العام.

أيضاً أن التوظيف سوف يتم لأصحاب المؤهلات العلمية وفقاً لشروط المادة 28 الباب الرابع للائحة التنفيذية للموارد البشرية.

علاوة على ذلك أوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيتم من خلال بوابة التوظيف على الموقع الرسمي الإلكتروني، لمعرفة الرابط تابع معنا.

وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

أوضحت الجامعة أن الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة تشمل التالي :

أولاً مطور برامج. مهندس كهربائي مساعد. أيضاً مهندس مدني مساعد. مهندس ميكانيكي مساعد. بالإضافة إلى ذلك مترجم. باحث قانوني مساعد. مفتش مالي مساعد.

قامت الجامعة أيضاً بتوقيع اتفاقية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتنص هذه الاتفاقية على اعتماد ما يقرب من 24 برنامجاً أكاديمياً بمقر البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يمكنك أيضاً التعرف على الوظائف الشاغرة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

كيفية التقديم على وظائف الأمير سطام بن عبد العزيز

أعلنت جامعة الامير سطام بن عبد العزيز أن على المواطنين والمواطنات الذين تتوفر لديهم الشروط والضوابط اللازمة التقديم إلكترونياً، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة الموارد البشرية.

إذا كنت من المهتمين بالتقديم على الوظائف، قم بتسجيل جميع معلوماتك وإرفاق جميع الأدلة التي تثبت ذلك من خلال الرابط، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9\4\1443 ولمدة حوالي خمسة أيام من ذلك التاريخ.