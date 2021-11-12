وزير خارجية أوكرانيا والأمين العام للناتو يلتقيان فى بروكسل.. الإثنين

جدة - نرمين السيد - يلتقى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج فى بروكسل يوم الاثنين المقبل، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه من المتوقع أن يعقد كوليبا وستولتنبرج مؤتمرا صحفيا بمقر الناتو بعد اجتماعهما. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الشراكة الشرقية فى بروكسل يوم 15 نوفمبر الجارى. وتهدف "الشراكة الشرقية" إلى تحقيق الاستقرار فى دول الجوار السوفيتية السابقة (أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا) من خلال توطيد علاقتهم على نحو أكثر بالاتحاد الأوروبى.

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