ارتفاع عدد مصابى انفجار مسجد شرقى أفغانستان إلى 20 شخصا

جدة - نرمين السيد - ويعد هذا الهجوم هو الأحدث فى سلسلة التفجيرات التى استهدفت المساجد فى أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت فى وقت سابق اليوم بأن 15 شخصا على الأقل أصيبوا إثر وقوع انفجار داخل أحد المساجد أثناء أداء صلاة الجمعة شرقى أفغانستان.
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