أوكرانيا وأمريكا يوقعان على اتفاقية تعزيز الشراكة فى صناعة الدفاع

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه من الجانب الأوكرانى وقعت شركة يوكروبورون بوم الحكومية الأوكرانية على الاتفاقية، ومثل الجانب الأمريكى المعهد الأمريكى لتحليلات الدفاع. وتنص الاتفاقية على تحليل استراتيجى للصناعة الدفاعية الأوكرانية حول قضايا إعادة تنظيم ودمج شركة يوكروبورون بوم والمساعدة فى تنفيذ البرامج المبتكرة وتقديم المشورة بشأن أفضل ممارسات حوكمة الشركات. وقال بيان لشركة يوكروبورون بوم إن "الخبرة العلمية والتقنية والتحليلية للمعهد الأمريكى لتحليلات الدفاع ستساعدنا فى إصلاح صناعة الدفاع الأوكرانية فى تطبيق معايير حوكمة الشركات والكفاءة والاستدامة والشفافية". جدير بالذكر أن معهد تحليلات الدفاع هو منظمة أمريكية غير ربحية تدير مراكز للبحث والتطوير، وتعالج قضايا الأمن القومى من بين أمور أخرى.

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