الدفاع الروسية: رصد 6 طلعات لطائرات تابعة لحلف الناتو فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية فى بيان اليوم: "إن رادارات القوات المسلحة الروسية رصدت ست طلعات لطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فى المجال الجوى فوق البحر الأسود خلال يوم واحد"، مؤكدة أنها تواصل مراقبة النشاط العسكرى العدوانى للولايات المتحدة فى منطقة البحر الأسود.

وأوضح البيان أن نشاط الاستطلاع الجوى لدول حلف شمال الأطلسى بالقرب من الحدود الروسية فى البحر الأسود فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أن وسائل أنظمة الرادار التابعة لقوات الصواريخ بالقوات الجوية والفضائية الروسية رصدت ورافقت هذه الطائرات الست فوق البحر الأسود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وعلى صعيد متصل قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، "إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يتحرك بنشاط بالقرب من الحدود الروسية"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان أمنها.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقا على ما نشرته وكالة بلومبرج بشأن تحذير أمريكى لأوروبا من أن روسيا قد تخطط لغزو الأراضى الأوكرانية:" أن روسيا لا تمثل تهديدا لأحد وستتخذ تدابير لضمان أمنها فى حالة حدوث أى أعمال استفزازية من خصومها بالقرب من حدودنا"، موضحا أنه يقصد بالخصوم حلف "الناتو" وقواته فى المقام الأول، والتى، بحسب بيسكوف، تتحرك بنشاط وحزم بالقرب من حدود بلاده مباشرة سواء فى السماء أو البحر أو على الأرض.

ونفى المتحدث الصحفى للكرملين، فى نفس الوقت، تقارير وكالة "بلومبرج" عن خطط روسية لغزو أوكرانيا، واصفا إياها بمجرد عناوين لتصعيد التوتر وليس لها أى أساس من الصحة.