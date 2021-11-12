بكين: الصين وأمريكا على اتصال وثيق بشأن اجتماع زعيمى البلدين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث، فى تصريح أوردته وكالة "شينخوا" الصينية، "فى هذا العام، أجرى الرئيس الصينى شى جين بينج مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بناء على طلب الأخير، واتفق رئيسا الدولتين على الحفاظ على اتصال دورى بمختلف الطرق".

وتابع : "نأمل من الجانب الأمريكى العمل مع الصين لإنجاح الاجتماع، وإعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى المسار الصحيح المتسم بالتنمية السليمة والمستقرة".