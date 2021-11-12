عروض جرير السعودية عروض الجمعة البيضاء خصم يصل إلي 60%

عروض جرير في السعودية، تمتلك شركة جرير عدد من الفروع في جميع نواحي المملكة حيث تعتبر من أكثر الأماكن المعروفة في بيع الأدوات المنزلية وجميع مستلزمات الدراسة المختلفة بالإضافة على وجود أقسام في فروع جرير للإلكترونيات والهواتف المحمولة وكل أجهزة الكمبيوتر المختلفة، وأكثر ما يميز شركة جرير هو مجموعة العروض الأسبوعية التي تقوم الشركة بتقديمها للعملاء بشكل مستمر، حيث يوجد مجموعة كبيرة من العملاء الذين ينتظرون هذه العروض لشراء كل احتياجاتهم والاستفادة من الخصومات التي يتم تقديمها في فروع شركة جرير.

عروض جرير في السعودية

جرير من أكثر الأماكن المشهورة في المملكة العربية السعودية، حيث تهتم هذه الشركة بتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات للعملاء، حيث إنه في حالة شراء إلكترونيات أو هواتف محمولة من فروع شركة جرير فيمكن الاستفادة من خدمات الصيانة التي تقوم الشركة بتقديمها بالإضافة إلى الضمان لفترات طويلة. لذلك يثق العملاء في هذا المكان، كما تقوم شركة جرير بمشاركة قائمة العروض التي يتم تقديمها للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

عمود توصيل الفنار لكهربا متعددة النوافذ 185 ريال سعودي بدلاً من سعر 222 ريال سعودي.

عمود وصلة كهرباء الفنار أربع نوافذ 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

عمود وصلة الكهرباء مخارج يو إس بي 159 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.

عمود الفنار ووصلة كهرباء 55 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.

عمود توصيلة الكهرباء ليجراند مخارج 2 يو إس بي 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال سعودي.

عمود ليجراند وصلة كهرباء خمس نوافذ 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

عمود فيليبس توين باك وصلة كهرباء 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي.

عمود الفنار توين باك وصلة كهرباء أربع نوافذ 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال سعودي.

عمود كولين وصلة كهرباء أربع نوافذ 65 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.

عمود كولين وصلة كهرباء 5 منافذ 3 متر 75 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

عمود ليجراند وصلة كهرباء ستة نوافذ 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية