تمويل البنك الأهلي بدون كفيل بقيمة 500 ألف ريال

تمويل شخصي من البنك الأهلي وهو ما يسمي مسبقا للبنك التجاري، والتي يعد اكبر مؤسسة مالية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك الأهلي افضل خدمة تمويلية بالمملكة لجميع المواطنين السعودين بقيمة تصل إلي مليون ونصف ريال سعودية، بشروط ميسرة وبفترة سداد مريحة كما أن التمويل يقدم وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يتوفر التمويل بتناسبه مع عدد كبير من الفئات بالمملكة وأيضا يتناسب لللمواطنين المتقاعدين أيضاً يمكن لأي عمل التقديم حتي سن 75 عام، ولاكن وضع البنك الأهلي عدة شروط لا بد من توافرها عندما يرغب العميل في التقديم علي التمويل الشخصي، والتي سوف نوضحها من خلال مقالنا هذا والمزايا التي يمتلكها التمويل.

مزايا التمويل المقدم من البنك الأهلي السعودي

يعد البنك الأهلي من افضل البنوك التي تقدم خدمات مصرفية مميزة لجميع العملاء المحتاجين إليها بالمملكة العربية السعودية، حيث يمتاز التمويل من البنك الأهلي التجاري بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية والتي تعد هذه من اهم المزايا التي يمتلكها التمويل الشخصي، كما أن التمويل الشخصي يقدم بأطول فترة سداد تصل إلى 60 شهرا من بعد الحصول علي التمويل، فقد أتاح البنك انه يمكن للعميل السداد المبكر فيما يرغب وذلك وفقا لضوابط البنك، متاح التمويل للمواطنين السعودين والمقيمين ولجميع القطاعات وللنساء أيضا وبدون كفيل، يمكن للعميل الحصول علي التمويل فوري بعدما يتم التقديم عليه إذا توافره جميع الشروط اللازمة، يحصل العميل علي تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز لا قدر الله.

يشترط أن يكون المتقدم موظف في احد القطاعات سواء الحكومي أو الخاص. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 3000 ريال سعودي. في حالة أن كان العميل المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي مقيم، يشترط أن لا يقل الراتب الشهري لديه عن 4000 ريال سعودي. يشترط بتحويل الراتب من البنك عبر نظام سريع. يجب أن لا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر عام، ولا يزيد عن ستون عام، و 22 عام للمواطن المقيم. يتوفر التمويل للمتقاعدين حتي 75 عام. يمكن التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي