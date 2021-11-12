جنبلاط: المخرج الآني إقالة جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج

دوت الخليج :- قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إن المخرج الآني لحل الأزمة الناتجة عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، "إقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج".

وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: "المخرج الآني إقالة جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيرا"، معتبرا أن "حزب الله "خرب بيوت" اللبنانيين في الخليج".

وتساءل جنبلاط: "أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية؟ لا أوافق على نظرية أن لبنان سُلّم لحزب الله وأداء نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة".

وشدد على أنه "لا مقايضة بين ملفي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربما".

المصدر: mtv + ار تي