قتلى وجرحى بانفجار مسجد شرق افغانستان
قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار وقع أثناء صلاة اليوم الجمعة في مسجد بولاية ننغرهار شرق افغانستان.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الانفجار وقع في منطقة سبين غار في الولاية حيث ينشط تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ استولت طالبان على السلطة في أغسطس/آب.
وفيما اكد مسؤول في حركة طالبان وقوع الانفجار وسقوط قتلى وجرحى قال طبيب في مستشفى محلي "حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحاً".
وكان تنظيم "الدولة" في أفغانستان، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015م، قد أعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت طالبان إلى السلطة.
وفي أحد آخر الهجمات، اقتحم مقاتلون من التنظيم المتطرف الشهر الجاري مستشفى كابول الوطني العسكري، وقتلوا 19 شخصاً على الأقل وأصابوا أكثر من 50 بجروح.
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