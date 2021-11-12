عباس يهنئ الرئيس السيسى باختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022

جدة - نرمين السيد - وقال أبو مازن فى برقية التهنئة اليوم الجمعة: "هذا الأمر يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى مصر وقيادتها الحكيمة، ونحن واثقون من نجاح مصر فى قيادة هذا المؤتمر الأممى الهام نحو بناء جسور التعاون، والتقدم فى القضايا الحاسمة المطروحة، ومواجهة التحديات المناخية التى تهدد العالم أجمع".
وأضاف: "أتقدم لكم ومن خلالكم لحكومتكم وللشعب المصرى الشقيق بأسمى آيات التهانى والتبريكات لمناسبة إعلان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ فى دورته المقبلة للعام 2022".
وأعرب الرئيس الفلسطينى عن تمنياته للرئيس عبدالفتاح السيسى بالصحة والنجاح، وللشعب المصرى الشقيق دوام التقدم والازدهار.
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