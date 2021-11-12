الصحة العالمية: مجاعة قد تقتل مليون طفل أفغانى

جدة - نرمين السيد - كشفت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يعانى حوالى 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد فى أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت مع انخفاض درجات الحرارة.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قالت مارجريت هاريس لصحافيين فى جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابول، "إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد.. يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان ولا يمكنه أن يتحمل (تبعات) ذلك". كما أضافت أن درجات الحرارة أثناء الليل تنخفض إلى ما دون الصفر ومن المتوقع أن تجعل برودة الحرارة كبار السن والشباب أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى. وأشارت متحدثة الصحة العالمية إلى أن الناس فى بعض الأماكن يقطعون الأشجار لتوفير الوقود للمستشفيات وسط نقص واسع الانتشار، إلا أنها لم تقدم إحصاء بعدد الأطفال الذين ماتوا بالفعل نتيجة سوء التغذية.

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