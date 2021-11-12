التقديم على قرض العمل الحر شروط القرض الحر للمواطنين في المملكة العربية السعودية. فقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إمكانية التسجيل في تمويل العمل الحر لأجل الحصول على فرص تمويل يساعدك في بدء مشروعك الجديد.

تهتم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم عدد من التمويلات التي من خلالها يمكن للشاب السعودي من الحصول على رأس مال مبدأي يمكنه من الحصول على ما يريده من قوة مالية تتيح له إقامة مشروع قوي من جميع الجوانب. وهنا سنقوم بتوفير خطوات الحصول على تمويل العمل الحر و طريقة التقديم على قرض العمل الحر بسهولة.

تمويل العمل الحر

تمويل بنك التنمية الاجتماعي هو التمويل الذي يُعنى بتقديم العون للشباب السعودي الراغب في الدخول إلى عالم الاستثمار بمختلف مجالاته. سواء إقامة مصنع أو العمل بالتجارة وغيره.يقدم البنك مجموعة من الأهداف التي يرنوا إلى تحقيقها من وراء برنامج قرض العمل الحر، وتلك الأهداف هي:

زيادة المجال الاستثماري للشباب.

فتح أبواب تجارية جديدة وشاملة لجميع فئات المجتمع السعودي.

تقديم يد العون للشباب للحصول على العمل الخاص الذي يعطيه الحرية المالية.

التقديم على قرض العمل الحر شروط القرض الحر

يتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على التمويل العمل الحر من خلال بعض الخطوات السهلة. وذلك في سبيل توفير رأس المال الذي يتيح للشباب القوة المالية اللازمة لإنشاء مشروعه الخاص. ويمكنك التقديم في التمويل في تلك الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع النفاذ الوطني.

يقوم المتقد باختيار “طلب جديد”.

ثم اختر “طلب الحصول على تمويل جديد”.

ثم اختر “طلب الحصول على تمويل جديد”. اختر منتجات العمل الحر واختر خدمة “التقديم”.

ثم الخدمات التخصصية لتمويل قرض العمل الحر.

يتم الموافقة على جميع الشروط والتعهدات الخاصة بالحصول على التمويل.

ثم حدد فرع البنك الذي تنتمي إليه.

وقم بعد ذلك بإدخال جميع بيانات وثيقة العمل الحر الخاصة بالمتقدم للحصول على التمويل.

ثم ارفع جميع المستندات الخاصة بالطلب.

انقر فوق “اعتماد كل الملفات”.

في النهاية يتم ظهور رقم الطلب الخاص بك والوقت الذي سيقوم البنك بمراجعة الطلب والرد على المتقدم.

رقم بنك التنمية الاجتماعية

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتوفير رقم خاص بالتواصل مع خدمة عملاء البنك والاستفسار على جميع العروض والمنتجات التي يقدمها البنك.

ورقم البنك هو : 920008002.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة التقديم على قرض العمل الحر شروط القرض الحر في المملكة العربية السعودية، ومعرفة رقم بنك التنمية الاجتماعية والذي من خلاله يمكنك الاستفسار عن جميع عروض البنك بسهولة.