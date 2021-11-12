مصرف الراجحي يقدم التمويل الشخصي تعرف على شروط ومميزات الحصول على هذا التمويل

لا تتعثر أبدا في وجود مصرف بحجم الراجحي داخل المملكة العربية السعودية فأنه في بعض الأوقات تحتاج للكثير من المال عند قيامك بشراء منزل جديد أو قيامك حتى بشراء سيارة جديدة . سوف نقوم من خلال موقعنا موقع ثقفني بتوضيح ماهية طريقة حصولك على تمويل من بنك الراجحي وكذلك أيضا أهم شروط التمويل من بنك الراجحي، وكذلك أهم المزايا التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي على التمويل الشخصي، ونعلم جميعا أهمية وجود مصرف بحجم الراجحي داخل المملكة فأنه يبحث الجميع عن بنك ذو مصداقية وموضع ثقة ؛ ويكون أيضا متوافقا مع الشريعة الاسلامية الخاصة بنا .

لنتعرف سويا عن شروط ومميزات التمويل الشخصي المقدمة من بنك الراجحي

مصرف الراجحي دائما وابدا يبحث عن الحلول التي يقدمها لأبناء وطنه وعملائه لأن التمويل الشخصي يمثل أحد أهم الحلول من مصرف الراجحي والتي يقوم من خلالها العمل على مساعدة الجميع في سد احتياجاتهم مهما كان حجم تلك المساعدات المالية سواء أكانت هذه الاحتياجات صغيرة أو كبيرة فكل منها لها من بنك الراجحي حل بمشيئة الله فيعمل بنك الراجحي كما ذكرنا سلفا أهم أولوياته هو الوقوف بجانب أبناء شعبه والحفاظ على هويتهم في المساعدات المالية ، ولكي يمكنك الحصول على تمويل من بنك الراجحي يجب أن تعرف الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية وكذلك يكون حاملا بطاقة الهوية الوطنية وذلك للتأكد ؛ كما أنه يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يكي يحصل المتقدم على هذا التمويل، وكذلك أيضا أتاح مصرف الراجحي تمويل شخصي للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية . يجب أن يكون المتقدم على طلب التمويل أن يكون من شاغري الوظائف والتي تتبع جهات العمل والمعتمدة أيضا من جانب بنك الراجحي، او يجب كونة أحد المتقاعدين عن العمل ولكن كما ذكرنا يجب أن يكون من الوظائف التي اعتمدت من بنك الراجحي . السعودي الجنسية وتقدم على طلب التمويل يجب ألا يقل دخله عن 2000 ريال. أما بالنسبة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية المتقدمين لطلب التمويل فيجب أن ألا يقل دخله عن 5000 ريال. كذلك أيضا وضع شرطا للمتقاعدين المتقدمين لطلب التمويل بحيث لا يقل دخله الشهري عن 1900 ريال. أما عن عمر المتقدمين لطلب التمويل فأنه يجب ألا يزيد عمرهم عن 60 عامًا عند قيامهم بسداد أخر قسط مستحق لهم على المصرف وذلك العمرمخصص للموظفين فقط أما المتقاعدين المتقدمون لطلب التمويل فيجب ألا يزيد عمرهم عن 70 عامًا.

نتمني ان نكون قد وفقنا في عرضها علي حضراتكم وتمت الاستفادة من تلك الخوطات التي عرضناها علي حضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني .