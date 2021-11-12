الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية

دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن التعايش مع الوضع الراهن في سوريا ليس خيارًا.

وتابع الصفدي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، الأربعاء، أن الحل السياسي لا يزال مطلوبًا في سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن الأردن تحدث مع الأسد بعد “عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري”.

وقال الصفدي إن الأردن “عانى” نتيجة الحرب الأهلية السورية، حيث تشق المخدرات والإرهاب طريقها عبر الحدود، وتستضيف البلاد 1.3 مليون لاجئ سوري “لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل”.

وتابع: “نحن بصفتنا الدولة المضيفة يتعين علينا التعامل مع عبء ذلك بأموال أقل وأقل”، مشيرا إلى أن الأردن أجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول جهود التقارب.

وأوضح الصفدي: “بصفتنا دولة مجاورة (لسوريا) فإن مهمتنا هي معالجة مخاوفنا… لقد عانينا بشدة من هذه الأزمة”.