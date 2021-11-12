التحالف العربى: مقتل 105 عناصر حوثية وتدمير 13 آلية عسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف -فى بيان مقتضب أوردته قناة (السعودية) الإخبارية- أن خسائر مليشيا الحوثى فى العتاد والإفراد جاءت من خلال تنفيذ 21 استهدافا لعناصر المليشيا فى صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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