عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات على شخصين و4 كيانات مرتبطة بأزمة إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق الولايات المتحدة بشأن التقارير التى تتحدث عن احتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين فى إثيوبيا. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى تصريحات له، أمس الخميس، إلى أن واشنطن تجرى نقاشات نشطة مع حكومة إثيوبيا بشأن هذه التقارير.

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