- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية للمعلمين في المقال التالي
رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة للمعلمين هو رابط تم أتاحته من قبل وزارة التربية في دولة الكويت، وقد تم تداول بعض الأنباء عن البدء في إيداع الأموال الخاصة بمكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين المستحقين للمكافأة، وقد قامت وزارة التربة والتعليم الكويتية بإصدار كشف عن أسماء المعلمين مستحقي الممتازة وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة، ويمكن للمعلمين الاستعلام عن الإيداع الخاص بهم عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية المخصصة للمعلمين في الكويت بالرقم المدني، ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بخطوات الاستعلام عن المكافئة ورابط بوابة الخدمات وغيرها.
رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة
من خلال المقال يمكنك معرفة نتيجة الامتحانات في الكويت، قد قامت وزارة التعليم الكويتية بتوفير هذا الرابط من أجل التسهيل علي المعلمين شاغلي الوظائف التعليمية في الكويت، وتوفير الوقت و الجهد عليهم في طريقة الاستعلام عن جميع تفاصيل المكافأة، وتقوم الوزارة بصرف المكافأة حسب سلم الرواتب الخاص بكل موظف في قطاع التعليم سواء كان يعمل إدارياً أو معلماً، ويتم صرف المكافئة في نهاية العام الدراسي من كل عام، أما عن خطوات الاستعلام عن الأعمال الممتازة بالرقم المدني فهي كالتالي:
- الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في دول الكويت” Http :// app .moe edu.kw/Bonus”.
- يجب علي المعلم أو الإداري كتابة الرم المدني الخاص به.
- علي المعلم الضغط علي أيقونة ” بحث”.
- في حالة ظهور بعض المعلومات الخاصة بالمكافئة يتم التعرف علي وجود اسم المعلم أو الإداري في كشف المستحقين للمكافئة أم لا.
شروط التأهيل لجائزة العمل المتميز
وزير التعليم الكويتي قام بالموافقة علي مكافئات العمل المتميز للمستحقين من الإداريين والمعلمين بالشروط التالية:
- يجب أن تكون فترة العمل الفعلية للموظف لا تقل عن 180 يوماً خلال العام للعاملين في الورديات الصباحية وكذلك المسائية.
- ألا تقل نسبة عدد أيام العمل في الورديات عن 70%، ولا يحق لمن هم أقل نسبة عن ذلك الحصول علي المكافئة.
- ألا يكون تم معاقبة الموظف بأي عقوبة تأديبية خلال العام.
- لا يمكن الجمع بين المكافئات المالية للقرارات التنظيمية ومكافئات الصفقات الممتازة.
- يتم منح المكافئة للعالين وموظفي المدارس والجامعات وكذلك موظفي المديرية العامة للوزارة والقطاعات التابعة لها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية للمعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.