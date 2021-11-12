رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية للمعلمين

رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة للمعلمين هو رابط تم أتاحته من قبل وزارة التربية في دولة الكويت، وقد تم تداول بعض الأنباء عن البدء في إيداع الأموال الخاصة بمكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين المستحقين للمكافأة، وقد قامت وزارة التربة والتعليم الكويتية بإصدار كشف عن أسماء المعلمين مستحقي الممتازة وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة، ويمكن للمعلمين الاستعلام عن الإيداع الخاص بهم عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية المخصصة للمعلمين في الكويت بالرقم المدني، ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بخطوات الاستعلام عن المكافئة ورابط بوابة الخدمات وغيرها.

رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة

من خلال المقال يمكنك معرفة نتيجة الامتحانات في الكويت، قد قامت وزارة التعليم الكويتية بتوفير هذا الرابط من أجل التسهيل علي المعلمين شاغلي الوظائف التعليمية في الكويت، وتوفير الوقت و الجهد عليهم في طريقة الاستعلام عن جميع تفاصيل المكافأة، وتقوم الوزارة بصرف المكافأة حسب سلم الرواتب الخاص بكل موظف في قطاع التعليم سواء كان يعمل إدارياً أو معلماً، ويتم صرف المكافئة في نهاية العام الدراسي من كل عام، أما عن خطوات الاستعلام عن الأعمال الممتازة بالرقم المدني فهي كالتالي:

الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في دول الكويت” Http :// app .moe edu.kw/Bonus”.

يجب علي المعلم أو الإداري كتابة الرم المدني الخاص به.

علي المعلم الضغط علي أيقونة ” بحث”.

في حالة ظهور بعض المعلومات الخاصة بالمكافئة يتم التعرف علي وجود اسم المعلم أو الإداري في كشف المستحقين للمكافئة أم لا.

شروط التأهيل لجائزة العمل المتميز

وزير التعليم الكويتي قام بالموافقة علي مكافئات العمل المتميز للمستحقين من الإداريين والمعلمين بالشروط التالية: