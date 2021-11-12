نتائج التقديم على قطع الاراضي السكنية العراق dari.iq اسماء المقبولين في المبادرة

نتائج التقديم على قطع الاراضي السكنية، بعد أن انتهى مئات الآلاف من المواطنين من التقديم على استمارة التقديم على قطع الاراضي السكنية لتوزيع الاراضي للمواطنين التي تقدمها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أصبح الجميع يترقب نتيجة القبول على أحر من الجمر للتعرف على المستحقين والمشمولين ضمن المبادرة التي تقدمها الحكومة العراقية.

أعلن الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في استمارة التقديم على قطع الاراضي السكنية عبر الموقع الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية لوزارة الإعمار والإسكان العراقية، من أجل تسهيل الإجراءات وميكنة العمليات الروتينية والتي كانت تتم عبرالمنشآت الحكومية وتستغرق الكثير من الوقت.

وأعلن الكاظمي، عن أن نتائج تقديم طلب الحصول على قطعة أرض سوف تخلو من المحسوبية بشكل قاطع حيث أن عمليات إختيار المقبولين تتم بواسطة الكمبيوتر دون تدخل أي عنصر بشري وفقًا للأشخاص المستوفين كافة الشروط والذين قدموا الأوراق وسجلوا البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح في ضوء الشروط المضوعة من قبل.

نتائج التقديم على قطع الاراضي 2021

تضم المرحلة الأولى من برنامج الإسكان داري ⁦توزيع 338 ألف قطعة أرض في محافظات بغداد، البصرة، النجف، ميسان، واسط، صلاح الدين، الأنبار، وتم فتح باب التسجيل لكل محافظة في توقيت مختلف تمامًا عن المحافظات الأخرى، لكن خلال هذه اللحظة فالموقع الإلكتروني لتسجيل قطع الأراضي السكينة مغلق وتجري عملياتا الفحص وكشف الأسماء.

تجدر الإشارة إلى أن آلية التقديم عبر المنصة كانت عن طريق الولولج إلى الموقع، ثم إدخال رقم الهاتف وتأكيده، إدخال بيانات إثبات الشخصية مثل الرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة وجهة العمل.

موقع نتائج التقديم على قطع الاراضي السكنية

رابط الاستمارة الالكترونية لنتائج توزيع الاراضي للمواطنين

من المقرر ظهور نتائج قطع الأراضي خلال الأيام المقبلة في كافة المحافظات، محافظة تلو الأخرى لحين الإنتهاء من عمليات المعالجة والكشف والفحص من قبل النظام الإلكتروني ودوائر البلدية وتدقيق بيانات المتقدمين مع المستمسكات الأصلية الخاصة بهم على أن يتم إرسال رسالة SMS للمقبولين لتحديد ميعاد المقابلة ويمكن التعرف إلكترونيًا على نتيجة قبول قطع الأراضي بالاسم ورقم الهوية فور ظهور الكشوفات.

وأعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المنحة والتي كانت تتمثل في أصل حافظة الشبكات، صورة بطاقة المالك، أصل إيصال مقدم الحجز، أصل إيصال استكمال 25%، صورة البطاقة الزوجية، شهادة ميلاد الأبناء، قسيمة الزواج.