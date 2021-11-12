أخبار اليمن : هذه حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة

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هذه حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة

ارتكبت قوى العدوان 144 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. هذه حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 144 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت تحليق 3 طائرات حربية في أجواء الدريهمي وحيس والجاح و19 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 6 غارات للطيران التجسسي على حيس والفازة والجاح والتحيتا و20 خرقاً بقصف مدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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