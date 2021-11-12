الإثنين.. إغلاق عام فى النمسا لغير متلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ألكسندر شالينبرج مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن الإغلاق الجديد يطبق وللمرة الأولى بحيث لا يؤثر على جميع السكان، لافتا إلى أن حظر التجول سيكون على الأشخاص غير المطعمين فقط.

وأضاف شالينبرج أنه غير راض عن موقف رافضى اللقاح على الرغم من وجود وفرة فى اللقاحات مما يتيح لأى شخص الحصول على الجرعة الثالثة، لافتا إلى أن ثلثى السكان تجاوبوا مع دعوة الحكومة وحصلوا بالفعل على اللقاح، ولن يفقد هؤلاء حقوقهم فى الحرية تضامناً مع غير الملقحين.

على صعيد متصل، سجلت وزارة الصحة النمساوية ارتفاعا جديدا فى عدد الإصابات اليومية بالفيروس، حيث سجلت 11 ألفا و798 إصابة جديدة و40 حالة وفاة خلال 24 ساعة.