إصابتان بالمطاطى وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة بقلقيلية

جدة - نرمين السيد - وقال شهد عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطى، وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان عقب انطلاق المسيرة المُناهضة للاستيطان، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب إحياء للذكرى الـ17 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، وحمل المتظاهرون صور الشهيد عرفات ورددوا الشعارات الوطنية، مؤكدين استمرار نهج المقاومة الشعبية حتى إنهاء الاحتلال.