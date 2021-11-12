محادثات ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن النائب الأول لوزير الخارجية، تشوى جونغ-كون، سيزور واشنطن فى الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكى واليابانى.





وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - فإن تشوى يخطط للقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندى شيرمان، الثلاثاء المقبل لمناقشة سبل إعادة كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية المتوقفة منذ عام 2019، واقتراح سول بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية 1950-1953. كما سيحضر تشوى، يوم الأربعاء، المحادثات الثلاثية مع شيرمان، ونائب وزير الخارجية اليابانى تاكيو مورى. يذكر أن سول وواشنطن وطوكيو قد عقدوا عدة جولات من المحادثات الثلاثية لنواب الوزراء منذ أبريل 2015. وانعقدت المحادثات الأخيرة فى اليابان فى يوليو، وتأتى المحادثات الثلاثية المقبلة وسط مساعى الولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع الحلفاء الآسيويين، وسط تصاعد التنافس بين واشنطن وبكين.

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