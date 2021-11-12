السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 قيادات حوثية بقائمة العقوبات

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبّرت الوزارة عن تطلعها فى أن يسهم ذلك الإدراج فى وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها؛ حيث أن هذا الإدراج سيحيد خطر تلك المليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربى لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية فى المملكة وإراقة دماء الشعب اليمنى الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على استمرار المملكة فى دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسى شامل ينهى الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.
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