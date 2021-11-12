رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع الرئيس الفرنسى سبل تدعيم العلاقات الثنائية

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة أن الرئيس الفرنسى استقبل رئيسة الحكومة التونسية مساء أمس بقصر الإليزيه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى باريس حول السلام، حيث أقام حفل عشاء على شرف رؤساء دول ورؤساء الحكومات المشاركين فى هذا المنتدى.
وكانت بودن قد أعربت ،فى وقت سابق، عن شكرها لفرنسا لدعم جهود بلادها فى التصدى لجائحة كورونا، كما أكدت أن تونس حريصة كل الحرص على مواصلة الإيفاء بتعهداتها على المستوى الوطنى والدولى وستبقى دائما منبع الرصانة والتعقل ومتشبثة بمواصلة تعزيز علاقاتها الدولية مع أشقائها وأصدقائها، وذلك خلال لقائها بنظيرها الفرنسى جان كاستاكس فى قصر"ماتينيون" بباريس.
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